Ja cilat do jenë punët më të kërkuara në të ardhmen

Karriera dhe e ardhmja është një ndër pikat ku shumë njerëz përqendrohen, por nuk arrijnë të bëjnë zgjedhjen e duhur.

Sipas studimeve nga Universiteti i Oxford, ekzistojnë mijëra punë që do marrin fund dhe në vitin 2040 nuk do ekzistojnë.

Të tilla janë terapi profesionale, inxhineri mjedisore si dhe këshilla psikologjike. Por do krijohen disa profesione të reja, të cilat nuk ekzistojnë akoma, por të gjithë do ti duan:

1- Menaxhim i dyqaneve virtuale pasi çdo ditë e më shumë shtohen njerëzit që blejnë online.

2- Robotët që do ndihmojnë njerëzit në punë të zakonshme.

3- Robotë që do i tregojnë njerëzve gjithçka për planin ditor ku do përfshijnë programe të ndryshme teknologjike të kërkuara nga profesionistët.

4- Kontrollues të droneve që do qarkullojnë për të dërguar postime më shpejt duke shmangur trafikun.

5- Inxhinierët, dizajnerët do të punojnë me një teknologji të re që do tregojë në mënyrë të detajuar realitetin virtual.