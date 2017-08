Ja çfarë e pret Tokën në 21 gusht

21 gushti 2017 do të jetë dita e shënuar kur do të ndodhë eklipsi që do të mbulojë tërësisht diellin.

Ky eklips ndodh për herë të parë që nga viti 1918.Hëna do të zhvendoset pas Diellit dhe sipërfaqja e Tokës do të zhytet në hije të plotë për disa minuta.

Eklipsi do të mund të shihet në të gjitha shtetet e botës, por më i dukshëm do të jetë në Amerikë. Mendohet se do të zgjasë 1 orë e 40 minuta.

Teoritë konspirative që qarkullojnë në lidhje me këtë eklips nuk janë të pakta. Mendohet se kjo datë do të shënojë nisjen e një apokalipsi dhe fundin e botës, duke sjellë kështu një shkatërrim 7-vjeçar.

Sipas teorive, njerëzimi do të përfshihet nga luftërat dhe kaosi kozmik.