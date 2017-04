Ja çfarë dridhje politike po përgatiten në Maqedoni?!

Presidenti maqedon, Gjorgje Ivanov, është duke përgatitur terrenin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe arrestimin e “puçistëve” në kryen me liderin e LSDSM-së, Zoran Zajev, shkruan javorja “Fokus”, raporton Kosova Info.

Një burim i armatës maqedone ka konfirmuar për këtë revistë se para pashkëve, në poligonin ushtarak “Jasen”, i cili ndodhet 20 kilometra larg Shkupit, në të cilin janë bunkerët e ish ushtrisë jugosllave, ka qëndruar delegacioni i VMRO-DPMNE, me detyrë të përgatis objektin për strehimin e krerëve më të lartë shtetëror dhe liderëve partiak, para së gjithash, Ivanovit dhe Gruevskit dhe familjeve të tyre në rast lufte.

Oficerë të lartë thonë se këta bunkerë që janë rezistent edhe në helme kimike, mund të pranojnë rreth 100 njerëz.

“Skenarin të cilin e kanë konfirmuar burime ushtarake dhe policore si dhe shërbimi kundër zbulimit, që të realizohet, PSDM-ja e cila së bashku me partitë shqiptare kanë shumicën duhet të ndërprenë bllokadën e punës së parlamentit dhe në një seancë të veçantë pa VMRO-DPMNE, të formojë qeverinë”, shkruan revista.

Sipas nenit 124, pika 1 e Kushtetutës, gjendja e jashtëzakonshme mund të shpallet kur vendi rrezikohet, nëse sulmohet ose shpallet luftë.

Pika 2 e këtij neni thotë se gjendja e jashtëzakonshme mund të shpallet nga ana e Kuvendit me shumicën e 2/3, dhe nëse kjo nuk është e mundur, atëherë aktivizohet pika 3, sipas të cilës presidenti ka mundësinë ta bëjë gjendjen e jashtëzakonshme.

Ky definim, siç shkuan revista mund të përdorët nga Ivanovi dhe Gruevski nën arsyetimin e “Platformës së Tiranës”, e cila perceptohet si agresion nga Shqipëria e cila qon deri te federalizmi, kantonizimi ose shembja e unitetit të Maqedonisë.

Bllokada dhe sanksionet



Katër muaj e gjysmë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Maqedoni, Maqedonia ende nuk ka qeverinë, kryetarin e parlamentit, ndërsa kryetarëve të komunave ju ka skaduar mandati pasi që zgjedhjet e rregullta lokale nuk ka kush t’i shpall, gjë që mund të sjell deri te sanksionimi i politikanëve individual para së gjithash presidentit Ivanov dhe zyrtarëve të VMRO-DPMNE.

Mbledhja konstituive e parlamentit maqedon, po hyn në javën e katërt të seancës ku duhet të zgjedhën kryetari dhe komisioni për zgjedhje dhe emërime. Por presidenti Ivanov edhe më tej po kundërshton, që mandatin për formimin e qeverisë t’ia jap liderit të LSDM, Zoran Zajev, i cili ka shumicën parlamentare.

Revista gjermane “Spiegel”, shkruan se kancelarja gjermane, Angela Merkel, i ka bërë me dije Gruevskit të ndërpresë bllokadën e institucioneve.

Kjo revistë thekson se, edhe pse për këtë zyrtarisht nuk është biseduar, Brukseli është me siguri afër vendimit për vendosjen e sanksioneve Shkupit zyrtar. Fjala është për ndalimin e udhëtimeve dhe bllokimin e llogarive të disa politikanëve maqedon, ndërsa mendohet siç theksohet edhe ndërprerjen e mjeteve nga ndihmat e para anëtarësimit, të cilat Maqedonia i merr në kuadër të përgatitjeve për anëtarësim në BE. Një paralajmërim të tillë, javën e kaluar e ka dhënë edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili hapur ka folur për sanksione kundër politikanëve maqedon që bllokojnë procesin demokratik në vend, që d.m.th. Uashingtoni ka porositur se këto masa do të harmonizohen me partnerët evropian. /KI/