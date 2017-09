Ja çfarë bën Xhensila pasi kthehet nga muaji i mjaltit (Video)

Pas ditëve intensive të dasmës, Xhensila dhe Besi u nisën në muajin e mjaltit.

Maldive, Dubai, Itali ishin destinacionet e tyre prej nga ku na mbajtën edhe ne të informuar me aventurën e tyre si të porsamartuar. Por aventura mori fund dhe këngëtarja dhe aktori duhe t’i rikthehen punës. Megjithatë Xhensila vazhdon ende të jetë nën atmosferën e pushimeve ndaj edhe pasi është kthyer, vazhdon të shijojë ecjen me makinë nëpër rrugët e Tiranës me këngën e bashkëshortit të saj në sfond.