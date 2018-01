Ja arsyet për dhimbjet e barkut pas marrëdhënieve seksuale

Dhimbjet e barkut gjatë ose pas marrëdhënieve seksuale quhen në përgjithësi “dispareunia” dhe shkak për to mund të bëhen faktorë të ndryshëm, të cilat mund të jenë me origjinë psikologjike ose fizike. Nëse themi “bark” në të vërtetë i referohemi zonës midis kërthizës dhe hijeve, zonë në të cilën ndodhen organet pelvike (zorrët, fshikëza e urinës dhe uterusi).

Marrëdhënia seksuale, si ndodh?

Gjatë penetrimit, penisi “bezdis” qafën e mitrës e cila spostohet në mënyrë ritmike, duke ndikuar edhe tek zorrët dhe fshikëza e urinës. Në këtë moment, nëse tek këto organe paraqitet një inflamacion i caktuar, mund të shkaktohet një dhimbje gjatë ose pas këtij stimulimi mekanik. Për shembull nëse gruaja vuan nga koliti do të ndiejë dhimbje. Gjithashtu shkak për dhimbje mund të bëhet edhe një lindje me operacion çezarian.

Shkaqet infektive

Më serioze do të paraqiten shkaqet infektive. Nëse gruaja do të vuajë nga Clamidia, apo infeksione të tjera, apo ciste, dhimbja nga stimulimi do të jetë tepër e madhe.

Mos nënvlerësoni shkaqet psikologjike

Nëse marrëdhënia në çift nuk është e mirë, kjo do të reflektohet edhe në jetën seksuale, e cila nuk do të jetohet në mënyrën e duhur. Dhimbja do të jetë si një përgjigje e bezdisë që gruaja do të ndiejë gjatë saj në drejtim të partnerit. Mos harroni se organet e brendshme, dhe zorrët në veçanti, konsiderohen si “truri i dytë” i organizmit. Megjithatë nëse këto episode janë shumë