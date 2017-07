Izraelitët “blindojnë” Tiranën, supermasa për ndeshjen Tirana-Maccabi

Masa të rrepta sigurie janë marrë sot nga Policia e Tiranës për mbarëvajtjen e sigurisë gjatë ndeshjes eliminatore të Europa League-s, Tirana-Maccabi Tel Aviv, që do të zhvillohet në orën 17:00.

Segmenti rrugor përballë stadiumit “Selman Stërmasi” është bllokuar, ndërkohë që vihet re gjithashtu prania e uniformave blu.

Njoftimi i plotë i policisë

Më datë 06.07.2017, tek Stadiumi “Selman Stërmasi”, do të zhvillohet ndeshja e futbollit, për eliminatoret e Europa League midis ekipit të Tiranës dhe atij të Maccabi Tel Aviv.

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, në bazë të planit të masave për mbarvajtjen e sigurisë dhe rendit në këtë aktivitet sportiv, njofton të gjithë sportdashësit se gjatë hyrjes në Stadium do të jetë i nevojshëm mjeti i identifikimit, si dhe fëmijët nën moshën 16 vjeç nuk do të lejohen të hynë pa u shoqëruar nga prindërit .

Në hyrje të Stadiumit do të ketë kontrolle të imtësishme ndaj çdo shtetasi, për çakmak, çelsa si dhe sende të tjera që nuk lejohen në brendësi të Stadiumit.

Do të ketë bllokime të disa segmenteve nga ora 15:00-22:00

– Rruga përballë Stadiumit “Selman Stërmasi”

– Rruga “Gjin Bue Shpata”, nga kryqëzimi me Rrugën “Emin Duraku” deri tek kryqëzimi me Rrugën “Sulejman Delvina”

– Rruga “Emin Duraku”, nga kryqëzimi me Rrugën “Gjin Bue Shpata” deri tek rruga përball Stadiumit “Selman Stërmasi”

– Njëra korsi e Rrugës “Sulejman Delvina”, nga kryqëzimi me Rrugën “Gjin Bue Shpata” deri tek kryqëzimi me Rrugën përballë Stadiumit “Selman Stërmasi”

Për të gjitha ata shtetas, të cilët do të kryejnë veprime të dhunshme, do hedhin sende në drejtim të fushës, apo do përdorin lëndë piroteknike, si dhe çdo veprim tjetër në cënim të mbarëvajtjes së ndeshjes, do të ketë saksione ligjore ndaj tyre.

Policia e Tiranës, kërkon mirëkuptimin e përdoruesve të segmenteve të lartë përmëndura duke ju kërkuar evitimin e lëvizjeve me automjete në orarin e lartpërmendura.