“Ivanoviqi ndau Mitrovicën”

Gazetari Zivojin Rakoçeviç kujtoi se Oliver Ivanoviç e shpëtoi pjesën veriore të Mitrovicës së Kosovës nga sulmi i shqiptarëve në qershor 1999, shkruan Kosova.info.

Në një publikim për “Politika” ai deklaroi se kreu i vrarë i Iniciativës Qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia “e vuri ne lajthitje gjeneralin francez KFOR”.

“Ne nuk mund t’i ndalojmë shqiptarët, ata do të kalojnë në pjesën veriore të qytetit. Situata është e pashpresë, duhet të mendoni për pozicionin tuaj dhe pasojat nëse qëndroni “, tha gjenerali francez Ivanoviç.

Rakoçeviç thekson më tej se “Ivanoviqi i vendosur dhe me vetëbesim bindi gjeneralin”.

“Mirë, nuk do të tërhiqemi, prapa nesh në këto kodra ne kemi kaq shumë armë dhe ne do të ofrojmë një rezistencë të tillë që të gjithë do të vdesin. Ju edhe ne edhe shqiptarët. Asgjë nuk do të mbetet nga minahedhësit tanq, “tha Ivanoviç.

Sipas Rakoçeviç, atëherë nuk kishte më shumë se 150 njerëz të gatshëm për një lloj rezistence në Mitrovicë, ndërsa minahedhësit u tërhoqën së bashku me Ushtrinë Jugosllave në Serbinë qendrore.

“Për gjysmë ore, tanket franceze dolën në urën e qytetit dhe zunë pozicione kyçe në lumin Ibër, i cili që nga ajo çast ndau qytetin dhe i mbajti serbët aty, dëshmoi një përkthyes në përcjellje të oficerit francez. Oliver Ivanoviç vuri në lajthitje gjeneralin francez, filloi shpëtimi i Mitrovicës”, shkruan Rakoçeviç. /Kosova.info/