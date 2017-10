Ivanoviq: Do të vazhdojmë punën aty ku ka mbetur

Ndonëse me një fushatë aktive, Arbër Vllahiu i AAK-së nuk arriti të marrë aq sa duhet vota që të paktën të shkojë në balotazh. Me vetëm 3.26 % të votuesve, apo 2 mijë e 595 vota, Vllahiu u radhit i 5-ti më i votuari, pas Shpend Ahmetit të Vetëvendosjes, Arban Abrashit të LDK-së, Selim Pacollit të AKR-së dhe Lirak Çelajt të PDK-së. Kjo nuk e ka zmbrapsur kandidatin e Prishtinës për t`iu falënderuar të gjithë atyre që ia besuar votën. Vllahiu ka siguruar qytetarët e kryeqytetit se do të jetë...