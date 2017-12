Ivanovi mbështet ndërtimin e kanalit Danub-Moravë-Vardar

Presidenti maqedon Djordje Ivanov theksoi se ky projekt përgjithmonë do të ndryshojë rajonin dhe përmirësojë jetën e qytetarëve. Ai ka përshëndetur konstruktivitetin në aspektin e masave për ndërtimin e besimit me Serbin dhe njëkohësisht ka bërë thirrje për progresin e këtyre marrëdhënieve me përmbajtje të re. “Nuk ka masa më të mira të ndërtimit të besimit në rajon se sa ndërtimi i kanalit ballkanik Danub-Moravë-Vardar. Ai kanal gjithmonë do të ndryshojë rajonin tonë dhe do të përmirësojë jetën e qytetarëve tanë. Mbështesë këtë ide dhe për këtë kam biseduar me presidentin serb Aleksandër Vucic dhe kryeministrin grek Aleksis Tzipras “, tha Ivanov. Presidenti maqedon ka bërë të ditur se I ka bërë thirrje qeverisë që të formojë ekipin e ekspertëve dhe të fillojë të punojë me zyrtarë serbe dhe grekë në realizimin e këtij projekti. Ivanov tha se Maqedonia ende prêt dëshmi nga Beogradi zyrtar për pretendimet e aksioneve ofensive të shërbimeve inteligjente kundër diplomatëve serbë. “Në raportet tona me Serbinë kemi pasur mashtrime të shërbimeve inteligjente”, tha Ivanov duke prezantuar raportin vjetor para deputetëve të parlamentit. “Lajmet e rreme, zërat dhe dalja e planifikuar e informacioneve dëmton institucionet tona. Në tre vitet e fundit, më shumë se 30 për qind të identitetit të agjentëve tanë të zbulimit janë zbardhur, që kanë shkaktuar pasoja në kuptimin e dështimit të punëve në vend dhe jashtë, rrezikimin e jetërave dhe shkatërrimin e rrjetit të agjencisë për mbledhjen e të dhënave”, tha Ivanov. Ai ka kritikuar qeverinë e Kosovës e cila ka vendosur të ndajë ndihmë financiare për aktorët e përfshirë në rastin e Kumanovës për siç tha akte terroriste duke shtruar pyetjen nëse kjo është mënyrë me të cilën qeveria e Kosovës dëshiron të shprehë falënderime për pranimin e më shumë se 350.000 refugjatëve nga Kosova më 1999 ose njohjen e pavarësisë së Kosovës. /KI/

