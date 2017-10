Italia zgjedh ‘San Siro-n’, për t’u përballur me Suedinë

Italia ka zgjedhur ‘San Siro-n’ për t’u përballur me Suedinë, më 13 nëntor, në ndeshjen e kthimit të Play off-it të botërorit ‘Rusi 2018’.

Takimi i parë do të luhet më datë 10 në Suedi, ndërsa italianët kanë menduar se impianti i Milanos është ideali për t’ia bërë ndeshjen e kthimit, një ‘ferr’ të vërtetë suedezëve.

Stadiumi atje ka një kapacitet prej 80 mijë vendesh, ndërsa prania në këtë qytet e dy tifozërive të zjarrta, si ajo e Milanit dhe e Interit, i japin garanci federatës italiane, se në ndeshjen e 13 nëntorit, publiku do të jetë një armë e fortë në favor të tyre.

Pas shortit, Ventura u shpreh i sigurt se Italia do t’ia dalë të marrë pjesë në botëror, ndërsa theksoi se do të kenë mbështetjen e të gjithë publikut italian.

“Në Rusi do të shkojmë me siguri dhe do t’ia dalim me mbështetjen e të gjithë popullit Italian. Nuk ka kuptim një botëror pa Italinë. Më vjen mirë që u zgjodh ‘San Siro’, sepse është vendi ideal për të luajtur sfida të tilla delikate”, tha Ventura.