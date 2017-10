Italia, në “Loro Boriçi”, jo për shëtitje

Italia nuk vjen për një shëtitje, iluzionet janë të kota. Përveç momentit negativ që ka trazuar jo pak ambientin te të kaltrit duke vënë seriozisht në diskutim punën e trajnerit Ventura, pikë së pari të kaltërve ju duhet një fitore edhe për pikët e klasifikimit në FIFA. Italianët e kanë të qartë se Botërori i tyre kalon nga Shkodra, pasi nëse nuk fitojnë në Shkodër, rrezikojnë të jenë në vazon e dytë në shortin e play-off-it, çka do të komplikonte shanset për të shkuar në Rusi.

Pozitat e trajnerit janë që tani të vështira me mediat italiane që njoftojnë se lojtarët e skuadrës duke marrë përsipër përgjegjësitë, kanë zhvilluar më vete, pa trajnerin një mbledhje për sqarimet e nevojshme mes futbollistëve, një sinjal ky aspak pozitiv për një drejtues stoli. Veç të tjerash nuk është një çështje thjesht psikologjike, pasi senatorët e Italisë janë të pakënaqur edhe me modulin, skuadra ndihet më e sigurt me rreshtimin 3-5-2 të aplikuar nga Conte, dhe dëshiron ta bindë trajnerin të ndryshojë rreshtim.

Kërkesa edhe pse në dukje logjike, është e qartë se cenon në një farë mënyre autoritetin e Venturis, që të paktën ndaj Shqipërisë duket i orientuar për ta hedhur skuadrën me modulin 4-2-4, modul që dështoi në përballjen me Spanjën. Përtej rreshtimit taktik, në ndeshjen e kësaj të hënë Ventura do të ndryshojë disa lojtarë por duhet të bëjë shumë kujdes edhe me kartonët e verdhë pasi janë disa lojtarët që nëse ndëshkohen do të humbisnin play-offin, si Immobile, që do të jetë në sulm me Eder dhe Insinjen, në mesfushë Barella me Parolon, me këtë të fundit që gjithashtu shkualifikohet në rast të një kartoni të verdhë ndërsa mbrojtja me 4, me Zapaccosta-n, dhe Spizanolla-n nga krahët dhe Chiellinin e Bonuccin në qendër. /ss/