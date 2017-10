Italia kërkon ekstradimin e ish-terroristit të Brigadave të Kuqe, Battisti: S’kam frikë

Ish-terroristi Cesare Battisti, që dikur ka qenë pjesë e Armatave Proletare Komuniste në Itali, vijon të mbetet në burg në Brazil. Ai u ndalua të hënën nga policia ndërkohë që përpiqej të kalonte kufirin për t’u arratisur në Bolivi.

Battisti është dënuar me burgim të përjetshëm në Itali dhe në vitin 2010, por mori statusin e refugjatit politik në Brazil nga presidenti Luiz Inàcio Lula da Silva, shkruan Shekulli.

Battisti, i cili ka një të kaluar si shkrimtar, u dënua me burgim të përjetshëm pasi u akuzua për formimin e një grupi të armatosur, vrasjen e 4 personave në vitet ’80.

Nga ana e tij, Battisti ka deklaruar se nuk i trembet një ekstradimi të mundshëm në Itali pasi ndihet i mbrojtur nga një dekret i ish-presidentit brazilian Luiz Inacio Lula Da Silva, i cili i ka dhënë atij një “vizë të përhershme” në vendin e Amerikës së Jugut, raporton “La Repubblica”.

Ndërkaq në Itali po shtohen çdo ditë e më tepër zërat që kërkojnë ekstradimin e tij. Ministri i Jashtëm Angelino Alfano ka deklaruar së fundmi: “Krah ambasadorit Bernardini për ta sjellë Battistin në Itali ku do të përballet me drejtësinë. Po punojmë mbi këtë çështje me autoritetet braziliane”.

Sipas burimeve nga Farnesina, muajit e fundit Alfano kishte mandatuar ambasadorin italian në Brazil për t’u kërkuar zyrtarisht autoriteteve braziliane nisjen e procedurave për ekstradimin e Battistit në Itali, si dhe për të rishikuar vendimin e presidentit për të mos dorëzuar terroristin në duart e autoriteteve italiane.

Sipas ministrit të Drejtësisë Andrea Orlando ekstradimi i ish-terroristit është i mundur, duke theksuar se “Italia është e vendosur që ai të ndëshkohet në atdhe”. Më tej ministri shton se kërkesa e shtetit italian bazohet fort te parimet e të drejtës ndërkombëtare. “Kemi ndërmarrë të gjitha hapat e mundshëm si dhe kemi shqyrtuar të gjithë hapësirat që lejon juridiksioni në Brazil, dhe do të vazhdojmë në këtë linjë”, tha ai.

Ndërkaq, nismës për ekstradimin e ish-militantit të Brigadës së Kuqe i është bashkuar edhe kandidati për kryeministër nga Lëvizja “5 Yjet” Luigi Di Maio, i cili është shprehur: “Për vite me radhë familjet e viktimave kanë kërkuar drejtësi, dhe për vite me radhë gjithë Italia është plagosur nga kjo masakër. Tashmë nuk duhet humbur më kohë. Qeveria duhet të përdorë çdo mjet të mundshëm që i arratisuri Battisti të rikthehet në atdhe për të kryer dënimin”.

Ndërsa Sekretarja Partisë Demokratike, njëherazi presidente e rajonit të Friulit, Debora Serrachiani ka deklaruar: “Është koha që qeveria italiane të kërkojë ekstradimin e Cesare Battistit dhe të ndërmarrë çdo veprim legjitim për të vendosur të drejtën në vend. Ajo rikujtoi se Battisti është dënuar për 4 vrasje për të cilat kurrë nuk është gjykuar dhe u lirua nga gjykatësit e Gjykatës Superme në Brazil, 6 vjet pasi kërkesa për ekstradim u refuzua. “Pas 40 vjetësh shpresoj të bëhet drejtësia dhe dyert e burgut të hapen për të sjellë një vrasës”, shtoi ajo.