Isufi: Demarkacioni nuk kalon, duhet unifikim për temat e mëdha

Kuvendi i Kosovës në vitin 2018 do të ballafaqohet me tema të mëdha dhe sfiduese, siç janë Demarkacioni me Malin e Zi, Shfuqizimi i Gjykatës Speciale, Asociacioni i Komunave me shumicë serbe dhe transformimi i Forcave të Armatosura të Kosovës në Ushtri. Pikërisht këto sfida kanë qenë temë e intervistës me nënkryetarin e AAK-së, Ahmet Isufi, në emisionin “Imazhi i ditës” në RTK 1.

Isufi është shprehur optimist se këto tema do të kryhen në një afat sa më të shpejtë në gjashtëmujorin e parë të këtij viti. “Fakti se këto tema janë bartur edhe në vitin 2018 dhe kanë kaluar vite me këto tema, është një tregues se duhet përkushtim jashtëzakonisht i madh që brenda periudhës sa më të shkurtër të gjashtëmujorit të parë të kryhen ato, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të shohin një dinamikë ndryshe të funksionimit të institucioneve dhe një përgjegjësi më të lartë të përfaqësuesve të institucioneve”, ka theksuar Isufi.

Nënkryetari i AAK-së ka thënë se duhet një unifikim i skenës politike për këto tema, që janë shumë të rëndësishme, por edhe të ndjeshme. “Këto janë tema që janë zvarritur deri tani dhe kanë nevojë për një përgjigje të drejtpërdrejt dhe në një afat sa më të shkurtër. Nuk është më koha që të improvizojmë as të bëjmë kalkulime të ngushta politike, të cilat mund t’i ndalin këto procese. Përkundrazi, tani duhet shikuar interesi nacional i vendit, duhet një gatishmëri për unifikim të qëndrimeve të partive politike. Duke parë synimet e shtetit i cili dëshiron të jetë pjesë e integruar e Bashkimit Evropian, atëherë duhet përmbushur të gjitha obligimet para qytetarëve të Kosovës dhe para Bashkësisë Ndërkombëtare, për çka jemi zotuar se do të mund t’ia arrijmë”, ka shtuar Isufi.

Megjithatë, ai nuk pret që të votohet nga kuvendarët versioni aktual i Marrëveshjes për Demarkacionin me Malin e Zi. “Me rastin e Demarkacionit i është bërë një padrejtësi Kosovës, sepse asnjë shteti në Ballkan nuk i është kërkuar një kriter i tillë dhe kjo a me fajin e vendorëve a ndërkombëtarëve nuk e di, por është fakt që nuk është dashur të jetë si kriter sepse shumë shtete të cilat kanë hyrë në Bashkimin Evropian nuk e kanë kryer obligimin e tyre për demarkimin e kufijve. Njëkohësisht kemi të bëjmë edhe me shtetet fqinje me të cilat ne jemi të kufizuar e që s’kemi demarkim të kufirit, ndërsa ato e kanë liberalizimin e vizave. Prandaj, BE në këtë rast është dashur të mos i vendos këtë kusht Kosovës sepse nuk varet vetëm nga Kosova çështja e kufirit, por varet edhe nga fqinjët tanë. Kjo duhet të hiqet si kriter sepse veç e ka komplikuar procesin e integrimit të Kosovës. Ata që e kanë vendos edhe mund ta heqin. Shumë herë në politikë dhe diplomaci ndryshojnë agjendat, prandaj ka mundësi të hiqet ky kriter ose në të kundërtën ne jemi të interesuar që të bëhet demarkimi sa më shpejtë me Malin e Zi, mirëpo duke u korrigjuar gabimi që është bërë nga Komisioni paraprak”, ka nënvizuar nënkryetar i AAK-së, i cili është i bindur se kjo marrëveshje nuk do të kalojë si e tillë, pasi nuk i ka votat e kuvendarëve.