Ismajli: Shëndetësia një rrugë përplot sfida, por nuk do të ndalemi

Uran Ismajli ka thënë se ministria që ai drejton ka shumë sfida, porse nuk e ka ndërmend të ndalet.

Ministri i Shëndetësisë, me anë të një video-je ka bërë paraqitjen e punës përmbledhese.

Ismajli është zotuar se do të përkushtohet derisa secili qytetar do të krenohet me shëndetësinë e vendit.