Ismajli kërcënohet me jetë, kërkon ndihmën e policisë

Anëtari i LVV Fisnik Ismajli ka denoncuar publikisht kërcënimet me jetë që po i merr nga viti 2015 nga një person përmes facebook.

Ai ka vendosur t’i bëjë thirrje policisë që të ndërmarrin masa ndaj këtij personi për kërcënime serioze.

“Sonte u shfaq prapë. Si ky ka plot, por unë nuk jam si do do që viktimizohen, e publikojnë nonstop kësi tipash. Por, duke e marrë parasysh se sa shpejt ka reague policia për do persona publikë që ma shumë e kanë ba për me terhjekë vëmendje, unë po e publikoj, për me e pa se a po reagon policia njajtë edhe kur kërcënohet një pjesëtar i Lëvizjes VETËVENDOSJE. Në njanën prej porosive kërcënohet edhe Glauk Konjufca”, shkruan Ismajli duke i bërë thirrje publike Policisë së Kosovës me ndërmarrë masa për këtë kërcënim serioz. /KI/