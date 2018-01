Ismaili: Infermieret e Kosovës do të dërgohen në Slloveni për trajnime

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se pas një takimi me ish-ministrin slloven të Shëndetësisë, kanë marr vendim që të thellojnë bashkëpunimin në fushën e infermierisë.

Këto dhe deklarime të tjera, ministri Ismaili i bëri në një intervistë në Radio Dukagjini, në kuadër të emisionit ‘Magazina’.

“Dje kemi pasur një takim me ish ministrin slloven, i cili është i angazhuar si konsulent në Kosovë. Jemi duke përgatitur plane, do të shohim shumë shpejtë dy eksperte të infermierisë që do të vijnë në Kosovë. Dhe kështu do të fillojnë hapat e parë, do të fillojnë investimet e para në trajnimet e ndryshme që do të ndodhin në infermieri. Por, po ashtu siç e kam cekur, do të shkojnë edhe në vizita studimore dhe në vizita për trajnime në Slloveni”, tha ministri.

I pari i shëndetësisë, ndër të tjera foli edhe për çështjet që duhet trajtuar me urgjencë në vitin 2018, ku tha se punën e parë që po mundohen ta rregullojnë është çështja e barnave.

Ai tha se këtë për zgjidhjen e këtij problemi duhet të fokusohen në gjashtë mujorin e parë të këtij viti.