Ish-sekretari i MeD-së: Ministri Gashi më pezulloi me supozime të pabaza

Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Dardan Gashi përmes një shkrese drejtuar kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur vendimin e tij për pezullimin e Osman Shahinit nga pozita e sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Diasporës, raporton Ekonomia Online.

Ministri Gashi në shkresën e tij për pezullimin e Shahinit ka thënë se ai ka performuar dobët dhe e ka shkelur ligjin.

Por këto pohime të tij, po i konsideron të papranueshme Shahini. Ai ka paralajmëruara se do të zhvillojë takim me komisionin disiplinor për të shqyrtuar ankesën e tij.

Shahini tha se ministri Gashi, e ka pezulluar me supozime të pabaza, vetëm se ka kërkuar më shumë punë dhe buxhet.

“Gjatë vitit 2014 edhe vitit 2015 janë dy regjistra të diasporës ku janë regjistrua shumë njerëz poashtu janë bë shumë punë në performanca në këto dy vite, janë dyfishuar dhe trefish aktivitete në ministri gjatë detyrës sime”.

“Kërkoni qasje në këto dokumente dhe nëse del diçka unë nuk kërkoj më asnjëherë të jam shërbyes civil. Ne dy takimet e fundit që i kam pas me ministrin nuk më ka thënë ndonjë gjë, e vetmja kërkesë e imja ka qenë me pas staf ma shumë për ti përfunduar të gjitha projektet”.

“Kur ka qenë ministër Valon Murati e ka hequr nga zëri buxhetor blerjen e telefonave mobil, kur ka ardhur ministri i ri ka kërkua me ble një telefon rreth 1000 euro, e kam pyet sektorin për buxhet më kane thënë se nuk ka buxhet të paraparë dhe blerja na shkakton thyerje të ligjit, dhe nuk mundem me than se kjo mund të jetë arsye e pezullimit tim”.

“Ish këshilltari i ministrit Ibrahim Makolli, Burim Krasniqi në mënyrë të vazhdueshme ka komunikua me të gjithë punëtorët me pakënaqësitë që kanë për mua vetëm për të më shkarkuar. Po pres të mblidhet komisioni disiplinor, të ballafaqohem me zv.kryeminstër, ministrin, ku ministri ka nxjerr supozime të pabaza sepse ka emërua për sekretar një zyrtare Shyhrete Gosalci”.

Kreshnik Berisha këshilltar politik nga kjo ministri tha se “Bëhet fjalë për gjetjet e Auditorit të Brendshëm dhe atij të Jashtëm që theksojnë shkeljet gjatë mandatit të z. Shahini në detyrën e sekretarit të ministrisë. Sidomos raporti i fundit i Auditorit të Brendshëm është shqetësues. Madje disa nga vendimet e z. Shahini janë dhe objekt hetimi nga Policia e Kosovës”.