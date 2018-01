Ish-komandanti i UÇK-së përkrah Gjykatën Speciale

Njëri nga ish komandantët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Rrustem Mustafa ka dal në mbështetje të Gjykatës Speciale.

Në një postim në Facebook ai ka shkruar se Gjykata Speciale do t’u jap fund spekulimeve kundër kohës së lavdisë.

Me dinjitet do të kalohen sfidat, nga akuzat do të dalim faqebardhë. Lirinë po e gëzojmë të gjithë, UÇK-ja, ka përfunduar misionin me sukses, nuk ka rrezik të bëhet degradimi i vlerave të UÇK-së, askush nuk do të tentojë ta bëjë këtë, jemi provuar kaq shumë vite, duhet përfunduar edhe këtë sprovë, nuk kemi pse i marrim kohë ecjes së vendit drejt perëndimit (Europës).

ShBA-të, e kanë dëshmuar edhe më herët përkrahjen për Kombin tonë, gjykata speciale do të vërtetojë këtë, dyshimet për individët duhet rrëzuar, kjo kërkohet tani, luftëtarët e Iirisë do të dalin faqebardhë.