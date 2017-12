Ish-ambasadori: Kur flet Delawie, flet presidenti i SHBA’së

Peci ka thënë se politikanët kosovarë nuk po i marrin seriozisht qëndrimet e ambasadorëve ndërkombëtarë në Kosovë dhe këto veprime po dëmtojnë Kosovën në nivelin ndërkombëtar.

“Për dallim prej Delawiet, ne kemi qenë ambasadorë të Kosovës dhe jo të SHBA-së. Këtu është dallimi fundamental. Diplomacia jonë punon ngathtë në këtë aspekt dhe kur flet ambasadori i SHBA-së, me gojën e tij flet presidenti i SHBA-së. Ne duhet t’i marrim seriozisht ambasadorët e këtyre vendeve”, ka thënë Peci.

Ish-ambasadori i Kosovës në Suedi dhe në Beograd, ka përmendur iniciativën e presidentit Hashim Thaçi për transformimin e FSK-së nëpër mjet ligjit.

Edhe në atë kohë, ambasadorët kishin deklarata të ashpra ndaj kësaj iniciative të presidentit.

“Ne mund ta rikthejmë filmin mbrapa për iniciativën e Thaçit për transformimin e FSK-së me ligj dhe pa ndryshime kushtetuese. Erdhën deklarimet prej niveleve tjera të Amerikës se në asnjë formë nuk e pranojmë transformimin e FSK-së me ligj. Unë e shoh se ne po bëjmë hajgare me këtë gjë. Nuk po i marrim seriozisht deklarimet e ambasadorëve. Ne duhet të veprojmë si shtet dhe çdo përfaqësim i shtetit e ka rëndësinë e vet në marrëdhëniet ndërkombëtare”, ka thënë veç të tjerash Peci.