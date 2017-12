Isa Memishi, me fjalorin Arabisht-Shqip, fitoi çmim në Katar

Isa Memishi, profesor i gjuhës arabe, nga Fakulteti i Filologjisë, UP, foli rreth çmimit të fituar “Translation and International Understandingʺ në Katar.

Memishi fillimisht sqaroi, se juria profesionale për ndarjen e këtij çmim ka vlerësuar dhe ka shpërblyer kontributin e tij në fushën e leksikologjisë, për Fjalorin Arabisht – Shqip të botuar në vitin 2011.

Çmimi ndërkombëtar “Translation and International Understanding”, tha ai, është themeluar në vitin 2015 në Katar, për të vlerësuar përkthyesit dhe kontributet e tyre, qofshin ata arabë apo të huaj. Çmimi synon krijimin e urave mes popujve.

Me këtë shpërblim, sipas tij, synohet të inkurajohen specialistë të fushës së përkthimit nga arabishtja në gjuhë të huaja si dhe nga gjuhët e huaja në arabisht.

Ky shpërblim, sipas themeluesit, ka për qëllim edhe pasurimin e bibliotekave botërore, me vepra të rëndësishme nga kultura të ndryshme botërore, me vepra të letërsisë botërore si dhe me vepra artistike.

Ndarja e shpërblimit “Translation and International Understandingʺ i Shikh Hamad, Emir i Katarit, i treti shpërblim me radhë, është ndarë më 15.12.2017, në Doha, në prezencë të princit H.H Sheikh Jassin bin Hama Al Thani.

Ndër laureatët e shpërblyer për kontributet e tyre, për përkthime nga gjuha arabe në gjuhën angleze, janë shpërblyer Paul Starkey, Kathrin Holc, Adam Talib dhe Gebrail Fuad Hadad, etj.

Lauratët e çmimit “Translation and International Understanding” këtë vit, në numër më të madh, ishin përkthyes të shquar që kanë kontribuar në përkthimin e letërsisë arabe në gjuhën frënge. Në mesin e tyre janë Philip Figaro, Frederick Lagrange etj.

Fjalori Arabisht-Shqip, tha Memishit, është rezultat i një pune shumë vjeçare e tij.

Botimi i këtij fjalori ishte vlerësuar si një ngjarje e rëndësishme në fushën e orientalistikës dhe të leksikografisë në vendin tonë, por edhe të shkencës e të kulturës shqiptare në tërësi.

Fjalori përmban mbi 100.000 fjalë, terma dhe shprehje frazeologjike të gjuhës standarde arabe. Krahas leksikut bashkëkohor të gjuhës arabe, aty janë përfshirë edhe mjaftë fjalë të vjetra.