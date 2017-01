Isa Agushi, kandidat potencial për kryetar të Komunës së Gjilanit nga LDK-ja

Derisa ka mbetur pak kohë deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale, kanë nisur edhe përgatitjet për kandidimin dhe nominimin e kandidatëve potencial për kryetar komunash. Në Gjilan në partinë më të madhe lokale e cila udhëheq me pushtetin lokal Lidhja Demokratike Kosovës, kanë nisur fushatat e disa kandidatëve për të marr mbështetjen e shumicës së degës, drejtueseve, anëtarësisë dhe qytetarëve.

Njëri ndër kandidatët potencial për tu nominuar për kryetar të Komunës së Gjilanit nga radhët e LDK-së siç mëson “Toskanapress.info” është edhe Isa Agushi, anëtar i kryesisë së LDK-së në Gjilan.

Isa Agushi, është njëri ndër këshilltarët komunal të Gjilanit më i pasuri, i cili ka biznes hotelier dhe pasuria e tij është afër dy milionë euro.

Ai në zgjedhjet e fundit lokale ka qenë këshilltari i dytë me numrin më të madh të votave nga radhët e LDK-së dhe që vazhdon të mbaj mandatin e këshilltarit komunal dhe i cili pagën e tij asnjëherë nuk e ka marr dhe ka vendosur që me të ardhurat e tij të gëzoj një familje pa banim dhe do t’ia ndërtoi një shtëpi.

Isa Agushi, ka edhe nënshtetësi zvicerane ku edhe ka shkuar që në vitin 1990 dhe derisa në Kosovë kishte nisur lufta në vitin 1998, ai i është bashkangjitur radhëve të UÇK-së në Koshare, ku ishte disa muaj dhe ishte bashkëluftëtarë i Agim Ramadanit.

Më pas ishte emëruar shef i shtabit të Zonës Operative të Karadakut, me nofkën si komandant Dardani. Po ashtu ishte edhe epror i ushtrisë jugosllave.

I kontaktuar nga “Toskanapress.info”, ai nuk ka pohuar as mohuar kandidimin për të parin e komunës nga radhët e LDK-së.

“Për apo mos nomimin tim për kandidatë të LDK-së për kryetar komune, vendos Kryesia e LDK-së e cila së shpejti do të marri vendimin lidhur me nomimin e kandidatit për kryetar komune”, tha Isa Agushi për “Toskanapress.info”.

Isa Agushi, ka edhe mbështetjen e qytetarëve që të kandidoi për kryetar të Komunës. Nga ana tjetër Dega, drejtuesit dhe anëtarësia dhe Këshilli i Përgjithshëm, në mbështetje të Statutit dhe të parimeve orientuese të vendosura presin propozimet për kandidatë të LDK-së për kryetarë komune dhe në bazë të parimeve orientuese dhe të vlerësimeve të bëra, Kryesia do të vendos për kandidatin për kryetar të Komunës së Gjilanit nga radhët e LDK-së.