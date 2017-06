Irani i akuzon ShBA-të për “përshkallëzim të rrezikshëm” në Siri

Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për “përshkallëzim të rrezikshëm” në Siri, pasi Uashigntoni ka tërhequr vërejtjen se presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, ndoshta është në përgatitje të një sulmi tjetër kimik, për të cilin, në rast se ndodhë, Damasku do të paguante “çmim të rëndë”.

“Një tjetër përshkallëzim i rrezikshëm amerikan në Siri me pretekst të rrejshëm”, ka shkruar dje në rrjetin Twitter, ministri i jashtëm iranian, Mohammad Javad Zarif dhe ka shtuar se kjo do t’i “shërbejë vetëm grupit Shteti Islamik, kur ai po çrrënjoset nga populli irakian dhe sirian”.

Another dangerous US escalation in Syria on fake pretext will only serve ISIS, precisely when it's being wiped out by Iraqi & Syrian people.

