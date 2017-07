iPhone kërkon 3 muaj kohë dhe shikoni çfarë premton

Kompania e madhe Apple nuk mund të qëndrojë duke parë sukseset që po korr rivali Samsung me “perlën” S8/S8+. Kompania amerikane iu ka kërkuar fansave të saj vetëm 3 muaj kohë që t’iu përgjigjet të gjithëve me risitë e saj të fundit.

Apple nuk dëshironte të vazhdonte më serinë me numra por fakti se të gjithë mbetën të kënaqur nga përdorimi i iPhone dhe 7 dhe 7+, kompania do të sjellë dhe dy seri të tjera. Bëhet fjalë për iPhone 7s dhe 7s+, përcjell Albeu.com.

Por Apple nuk do të kishte premtuar asgjë nëse do të ishte ndalur me kaq, pasi marka e njohur do të sjellë dhe risinë më të fundit të iPhone 8 por jo me këtë emër. Ai do të emërohet me iPhone X dhe do të jetë i përgatitur edhe për armën rivel Samsung Galaxy Note 8. iPhone X do të jetë i pajisur edhe me skanerin e syrit.