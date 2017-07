iPhone 8 – nëse këto thashethëme janë të vërteta, do të mbahet mend gjatë!

Javëve të fundit, kemi parë numër të madh të thashethemeve se si do të duket gjenerata e re e telefonave të Apple. Meqë dhjetë vjetori i Apple është sivjet, me të drejtë pritet që iPhone i ardhshëm do të ketë specifika mbresëlënëse. Gjiganti i Silikon Vallei edhe kësaj here është i heshtur rreth dhënies së çfarëdo informacioni që ka të bëjë me iPhone 8. Megjithatë, kjo s’ka ndaluar rrjedhjen e informatave të pjesshme në lidhje me veçoritë e telefonit të ri. Nëse këto informata janë të sakta siç është dëshmuar në masë të madhe në të kaluarën, ky vërtet do të jetë një hap i madh në evolucionin e telefonave të Apple, raporton Kosova Info.

Ndër veçoritë e reja dhe më të diskutuara të iPhone 8 është butoni home që pritet të zhduket fare nga ekrani për ti lënë vend një hapësire të madhe xhami të gjeneratës së fundit amoled. Megjithatë, ende nuk është e sigurt nëse përdoruesit do të mund të përdorin touch ID kudo në hapësirën e ekranit apo kjo e fundit do të zhvendoset në pjesën e pasme të telefonit, ngjashëm me Google Pixel.

Deri më tani, është pothuaj e sigurt që Iphone 8 do të vij me:

Tre modele të reja duke përfshirë dy përmirësime të vogla të serisë “S” plus një iPhone 8

Butoni kryesor dhe Touch ID kudo në ekran ose në pjesën e pasme

Sistem të ri të sigurisë biometrike me skanim të irisit të syrit ose njohje të fytyrës përmes teknologjisë së re të sensorit 3D

Ekran të lakuar të teknologjisë OLED dhe të teknologjisë True Tone (ngjyra të përshtatura të ekranit) dhe ndoshta xham Ion-X

Mbushje të baterisë me wireless (mbushje induktive/magnetike bashkë me Apple Watch)

Kamerë me lente të dyfishta, me konfigurim vertikal dhe aftësi të AR

Mundësi të përdorimit të Apple Pencil në ekran

Rezistencë të madhe ndaj ujit ose hidroizolim

Procesor të gjeneratës së ardhshme të Apple (A10X ose A11)

Memorie të përmirësuar dhe më efiçiente me minimum 64 GB dhe me 3GB RAM

iOS 11

Kur do të lansohet?

Ende asgjë nuk është e sigurt rreth datës së lansimit të iPhone 8. Zakonisht jemi mësuar që Apple të paraqes telefonat e rinj në vjeshtë dhe deri më tani, së paku zyrtarisht nuk është njoftuar se do të ketë shtyrje. Megjithatë, një numër i madh i informatave nga zingjiri i prodhimit dhe furnizimit të telefonave kanë njoftuar se për shkak të “ndryshimeve të mëdha në hardver”, lansimi i ri i telefonave të Apple do të shtyhet deri në fund vit apo edhe deri në fillim të 2018-tës. Skenarë tjetër është që telefoni të lansohet në shtator por të ketë numër tejet të kufizuar të tyre. Mbetet të shihet në kjo do të ndikoj negativisht në të hyrat e kompanisë më fitimprurëse në botë.

iPhone çka?

Të gjithë po e quajmë iPhone 8 por sidoqoftë ende nuk dihet zyrtarisht cili do të jetë emri i telefonit. Apple befasoi për shembull me emërtimin e iPad-it të ri thjeshtë iPad dhe i cili zëvendësoi iPad Air 2. Më së shumti pritet që krahas serisë kryesore iPhone 8 të ketë edhe dy modele iPhone 7s dhe 7s Plus. Gjithçka është e mundshme. Madje është e mundshme edhe që iPhone i ri të quhet iPhone 10 për shkak të dhjetëvjetorit apo iPhone X apo edhe iPhone Edition sikurse ishte rasti me Apple Watch Edition.

Face ID?

Në shumë fotografi të shpërndara, kemi parë iPhone 8 me dy kamera të vendosura në formë vertikale me një LED flesh në mes. Sigurisht se kjo do të prodhojë fotografi shumë të mira dhe do të jetë e mirëpritur nga fotografët. Por, është folur se kamerat e reja mund të kenë edhe përdorim tjetër. Sipas Korea Economik Deily dhe Blumberg, Apple po punon në një teknologji të njohjes së fytyrës dhe kjo shton dyshimet se iPhone 8 mund të përdoret për identifikim biometrik. Ngjashëm sikur me Touch ID por në këtë rast telefoni do të njohë fytyrën.

Këtë gjithashtu e mbështetë fakti se një patentë e datës 6 korrik 2017 e marrë nga Apple dhe e zbuluar nga TechKrounch tregon se Apple ka ambicie për një patentë sensori që i lejon telefonit të identifikojë fytyrën e njeriut. Shkurt, duket si mjaftë e mundshme që Apple të fusë identifikimin e fytyrës në iPhone-in e ardhshëm.

Një veçori që dihet është sistemi i ri operativ iOS 11. I prezantuar në konferencën e Apple WWDC, sistemi i ri operativ ka sjellë përmirësime tek Siri, ka mundësuar incizimin e punës në telefon dhe një sërë veçorish të reja që synojnë përmirësimin e eksperiencës së përdoruesve. Marrë në tërësi, të gjitha njoftimet çojnë në përfundimin se telefoni i ri nga Apple, sido që të quhet do të mbetet gjatë në memorien e përdoruesve, të pasionuarve për teknologji dhe botës mbarë. /KI/