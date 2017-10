Interkonektiviteti Shqipëri-Kosovë, temë e takimit ndërministror në Selanik

Në Selanik të Greqisë do të mbahet takimi i dytë ndërministror mes Greqisë, Shqipërisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë, ku do të marrin pjesë ministrat e Jashtëm, të Brendshëm dhe të Energjetikes së këtyre vendeve, shkruan sot Koha Ditore. Takimi i Selanikut pason atë të Varnas, ku Greqia, Bullgaria, Rumania dhe Serbia mbajtën samitin e parë katërditor me pjesëmarrjen e kryeministrave të 3 vendeve që janë anëtare të BE-së dhe presidentit serb Aleksandër Vuçiq.

Shqipëria dhe Maqedonia nuk u ftuan të jenë pjesë e samitit, pasi janë dy vende me të cilat Athina zyrtare ka konsumuar përplasje politike viteve të fundit.

Në takimin e Varnas udhëheqësit e Bullgarisë, Serbisë, Greqisë dhe Rumanisë bënë së bashku thirrje për paqe dhe prosperitet në Ballkan, si edhe për aderimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.