Interesim më i vogël për Fakultetin e Mjekësisë (Video)

Në Fakultetin e Mjekësisë këtë vit akademik interesimi i të rinjve është shumë më i vogël për të studiuar. Derisa vitet e kaluara për një vend në këtë Fakultet kishe deri në 10 aplikantë, këtë vit numërohen vetëm 4 kandidatë për një vend në programet e kësaj njësie akademike.

Drejtues të Fakulteti të Mjekësisë këtë rënie të interesimit e lidhin me mosdhënien e mundësisë për hyrje në tregun e punës në Kosovë.

Në pesë programe të këtij Fakulteti kanë aplikuar rreth 1 mijë e 800 kandidatë, për 441 vende, përkatësisht për një vend kanë aplikuar katër kandidatë.

Vitet e kaluara, për një vend në drejtimet e Fakultetit të Mjekësisë ka pasur deri në 10 aplikantë. Kjo rënie e interesimit për programet e kësaj njësie akademike sipas dekanes Suzana Manxhuka-Kërliu, lidhet me mungesën e dhënies së mundësisë për hyrje në tregun e punës në Kosovë, si dhe me pagesat e vogla që kanë mjekët.

“Lidhet pak me tregun e punës, gjithë ato vite studimi mjekësia 6 vite studimi, pastaj edhe 4 vite specializimi nuk mund ta merrë menjëherë specializimin dhe parase ta merrë specializimin duhet të punojë një herë në praktikë në mjekësinë familjare dhe pastaj të pranohet dhe jo i gjithë numri pranohen në spacializim, jo i gjithë numri punësohen”.

Pavarësisht vështirësive për hyrje në tregun e punës në Kosovë, të rinjtë të cilët tashmë i kanë përzgjedhur drejtimet e mjekësisë si profesion të tyre të ardhshëm, iu nënshtruan provimit pranues.

Përveç përgatitjeve 24-orëshe dhe monitorimit, në ambientet ku zhvillohej provimi pranues drejtuesit e kësaj njësie akademike përdorën edhe zhurmues, në mënyrë që kandidatëve për studentë të rinj t`u pamundësohet qasja nëpër telefona mobilë.

Ilir Begolli, kryetar i Komisionit nga Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë UP, deklaroi në mënyrë që të ketë një besim nga ana e kandidatëve si dhe prindërve të tyre të cilët sigurisht kanë dëshirë që ky proces i regjistrimit të fëmijëve të tyre të jetë sa më korrekt dhe besojë që me të gjitha përpjekjet e stafit tonë por edhe me ndihmën profesionale të pedagogëve të cilët i kanë hartuar pyetjet, besojë që përzgjdhja do të jetë adekuate.

Rezultatet preliminare në këtë njësi akademike pritet të shpallen të shtunën. Derisa ankesat kandidatët për studentë të rinj në Fakultetin e Mjekësisë do të kenë mundësi t`i parashtrojnë të hënën dhe të martën e javës tjetër.