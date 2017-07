Inter ofron 50 milionë euro për yllin e PSG-së

Inter e ka seriozisht transferimin e argjentinasit, Angel Di Maria.

Skuadra e Interit ka bërë Angel Di Marina si top tragetin e kësaj vere dhe tashmë ka përgatitur në ofertë të majme për PSG.

Sipas Tuttosport, Inter i ka ofruar 50 milionë euro PSG-së, 40 milionë euro kesh dhe 10 të tjera në varësi të paraqitjeve të lojtarit.

Spalletti ka njoftuar e do të luajë me formacionin 4-2-3-1, ku argjentinasi do të përshtatej shumë mirë në krahun e djathtë.

Transferimi i mundshëm i James Rodriguezit nga Real Madrid, do të bënte vendimin e PSG-së më të lehtë për ta shitur Di Marian.

Problem për Interin mbetet vetëm paga 11 milionëshe që merr Di Maria në PSG.