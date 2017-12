Inter konfirmon dëmtimet e dy titullarëve, do të mungojnë në derbin me Milanin

Dyshja e Interit, Danilo D’Ambrosio dhe Miranda, pas testeve të kryera gjatë ditës së diel është konstatuar se vuajnë nga dëmtimi i ligamenteve në pulpën e këmbës.

Danilo D’Ambrosio dhe Miranda u zëvendësuan në 15 minutat e fundit në humbjen shokuese të Interit 1-0 nga Sassuolo dhe tani janë konfirmuar dëmtimet e tyre.

Interi përmes një komunikate në sajtin zyrtar të klubit ka bërë të ditur se Danilo D’Ambrosio ka pësuar një dëmtim të shkallës së parë në ligamentin e kolateral medial në këmbën e tij të majtë, ndërsa braziliani ka një dëmtim të klasës së parë në muskujt soleus të këmbës së tij të djathtë.

Interi gjithashtu ka njoftuar se dy lojtarët që nesër do të nisin me procesin e rikuperimit.

Ky lajm është i hidhur për Luciano Spallettin, që nuk do t’i ketë në dispozicion lojtarët deri pas pushimit dimëror, çka do të thotë se ata do të humbasin derbin kundër Milanit të mërkurën në kuadër të Kupës së Italisë.