Inter, goditje të dyfishtë Schick dhe Vecino

Inter duket se ka arritur akordin për afrimin e dy futbollistëve mesfushorin e Fiorentines Vecinio dhe sulmuesin sampdorias Patrick Schick.

Gjate ditës së djeshme drejtusit zikaltër, kanë mbyllur marrëveshjen me menaxherin e Vecinos, ku i ofrohet një kontratë 5-vjecare dhe me një pagë prej 3.2 mln euro në sezon ndërsa Fiorentinës do t’iu paguhet 24 mln.

Ndërkohë ka pasur marrëveshje edhe për transferimin e sulmuesit të Sampdoiras, Patrick Schick për shifrën 30 mln euro po aq sa ofroj dhe Juventusi, por shifra që ofrojnë ziklaltrit mund të jetë dhe më pak pasi në negociata mund të përfshihet dhe mbrojtësi i Interit Davide Santon.

Gjatë dy ditëve të ardhshme, pritet që të dy futbollistët të kryejnë vizitat mjekësore në Milano, ndërsa Vecino mund të bashkohet menjëherë ekipit për në Kinë.