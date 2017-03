Intelektualët dhe konsumimi i tyre politik

Shkruan: Militant PLAKOLLI

Shtresat intelektuale të Kosovës, të radhitura dhe të pozicionuara kuturu në korpusin politik të vendit, në një farë forme janë suportuesit më të mëdhenj të situatës së rëndë politike, ekonomike dhe sociale në vend.

Shumëdimensionaliteti i tyre subjektiv dhe objektiv, ka bërë që një pjesë e dukshme e tyre të heshtin para ndodhive në fjalë dhe të mjaftohen me një gjendje latente dhe amorfe për sa u përket problemeve dhe proceseve aktuale që po zhvillohen në vend, duke bërë që statuti i tyre politik të jetë mundësia e fundit për ta treguar dhe dëshmuar veten. Ndërsa, pjesa tjetër e tyre kanë rezultuar si një eksponentë politike, me përafrime kontinuale dhe të bujshme në spektrin politik në vend. Përafrimet e tilla politike nga këta intelektualë, të ndarë në tabore të ndryshme mendësie dhe logjike, vetëm sa kanë krijuar amulli dhe argjinime në gjithë këtë tragjiko-komedi sociale e politike në Kosovë. Qasja e tyre perfekte në suaza linguistike dhe e kamufluar me demagogjizëm e konfuzitet të paparë (shpesh herë edhe i pompozuar), ka prodhuar vetëm huti dhe vetëm u ka hedhur hi syve qytetarëve të Kosovës. Lufta e tyre për pushtet, vlera, pasuri dhe prestigj, i ka shtyrë në përplasje të egër mes tyre. Dhe se nuk ka shumë rëndësi se kush ku është përplasur. E rëndësishme është pesha e përplasjes dhe gjithë këto konsekuenca negative dhe deviliane po i veshën dhe po i blatohen popullit. Të vërtetat e tyre dallojnë nga njëra tjetra dhe se këtu ka vetëm një të vërtetë. Çdo qasje dhe çdo deklarim i tyre është prepotencë makiaveliane për të ruajtur pozicionin dhe kolltukun politik. Kur populli ynë ndodhet para një krize dhe kolapsi ekonomik, kur populli ynë ndodhet para një krize dhe devalvimi politik e social, si populli më i izoluar në Evropë, këta intelektual hedhin topin e fajit herë tek vetja e herë tek tjetri.

E kemi vetëm një shtet.

O të përdorurit e të konsumuarit politik, që e shitët nderin, krenarinë e dijen tuaj për monedha hekuri, nuk eksperimentohet me shtetin sikurse me kaviat politike!

Keni krijuar në mënyrë laboratorike dy ose tri probleme, me të cilat po i merrni mundin dhe kohën këtij populli për të përparuar. Do duhej ta ngrsini zërin për arsimimin e degraduar, për shëndetësinë e pezmatuar, për ekonominë e zhvatur dhe të eksproprijuar e të eksploatuar, për politikat jo koherente dhe jo argumentative e po aq negative për vendin. Ju që ngrisni kokën për një votë e për një pozitë burokratike e vendimmarrëse, ju intelektualë, ju truri i helmuar i këtij populli që po e zhvishni nga qenësia e tij. Ju intelektualë që nuk latë vend për të rinjtë dhe që ua humbët vlerën e nderin atyre që gatuan e servuan idetë për liri e pavarësi.

O ju të varur që po varësoni jetët tona!

O ju që qëndroni të strukur thellë në zgafellet e dijeve të juaja!

Ngrihuni në këmbë dhe drejtojeni këtë popull sa nuk u ka drejtuar ai.

Për intelektualët, një i ri i përhumbur në çerdhen e lirisë.