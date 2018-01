Instituctionet të jenë më aktive në aspektin e sigurisë kibernetike

Siguria kibernetike në Kosovë është fushë relativisht e re e cila duhet të gjejë trajtim të shtuar gjatë periudhës në vijim, veçanërisht në aspekt të informimit të bizneseve për rëndësinë që të investojnë në këtë fushë gjatë afarizmit të tyre. Kjo u tha sot në tryezën e mbajtur nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila u organizua në kuadër të Projektit për Themelimin e Njohurive mbi Bashkimin Evropian të mbështetur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).

Arian Zeka, Drejtor Ekzekutiv i Odës Amerikane theksoi se rritja e ekonomisë digjitale në vend përpos të mirave të shumta që i sjell vendit në zhvillimit ekonomik, me veti sjell edhe një sërë rreziqesh në aspekt të sulmeve kibernetike, qoftë kjo në nivel shtetëror apo edhe tek bizneset. Prandaj, është me rëndësi që të shtohen investimet dhe t’i kushtohet rëndësi më e veçantë sigurisë kibernetike. Ai shtoi se Oda Amerikane do të vazhdojë të trajtojë tema të tilla gjatë periudhës në vijim edhe me qëllim që bizneset të informohen dhe vetëdijesohen për rëndësinë që investimi në sistemet e sigurisë kibernetike ka për zhvillimin afatgjatë të ndërmarrjeve.

Abduselami Shkodra, Zëvendësministër i Punëve të Brendshme, sqaroi se krimi kibernetik paraqet një nga format më të shpeshta të krimit dhe me rritjen më të shpejtë në nivel global, dhe Kosova nuk përjashtohet nga kjo dukuri. Megjithatë, ai theksoi se në nivel shtetëror Kosova qëndron relativisht mirë në këtë fushë sidomos në krahasim me vendet rajonale. Zëvendës Ministri sqaroi se legjislacioni i Kosovës në këtë fushë është mjaft i gjerë, mirëpo ende po punohet në përmirësimin e mëtejmë të tij, veçanërisht marrë parasysh edhe obligimet e dala nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit.

Nga ana tjetër, Agim Bekaj, përfaqësues i Microsoft për Kosovë, tha se Kosova është një ndër vendet më të zhvilluara në Evropë në aspekt të shkallës së penetrimit të internetit. Përderisa kjo ka efekte shumë pozitive në shoqëri, në anën tjetër kjo edhe e shton rrezikun që individët, bizneset por edhe institucionet shtetërore të jenë më të cenueshme nga krimet kibernetike. Ai theksoi se investimi në parandalim të krimeve kibernetike është shumë më i arsyeshëm dhe më pak i kushtueshëm se investimi në rikuperimin e dëmeve të shkaktuara pasi ai krim të ketë ndodhur.

Arben Ymeraga, partner menaxhues në Melita & Partners, fokusoi diskutimin e tij edhe në nevojën që kompanitë t’i kushtojnë rëndësi sigurisë kibernetike edhe në aspekt të rreziqeve të brendshme që mund t’i ketë një kompani. Ai sqaroi nevojën që kompanitë të vendosin procedura dhe sisteme për të siguruar integritetin e të dhënave dhe pasurive të paprekshme të organizatës. Po ashtu, Ymeraga diskutoi edhe mbi rëndësinë që bizneset të përdorin softuerë dhe pajisje të licencuara gjatë veprimtarisë së tyre, si masë për të rritur sigurinë nga sulmet e mundshme kibernetike.

Në vazhdim, pjesëmarrësit në tryezë patën rastin të shpalosin përvojat dhe njohuritë e tyre mbi këtë fushë, duke u dakorduar se përkundër progresit të shënuar në aspekte të caktuara, ende ka hapësirë për përmirësime të mëtejme. /Kosova.info/