Inskenojnë planin e “vrasjes” së Dodikut duke involvuar shqiptarët!

Kundërzbulimi rus ka zbardhur që Osman Mehmedagic, shef i shërbimit intelegjent në BH dhe ish truprojë e Alija Izetbegovicit, ka përgatitur vrasjen e kryetarit të RS në Gradinën e poshtme më 23 prill, gjatë shënimit të 72 vjetorit të ‘gjenocidit’ ndaj serbëve, e ku kishin marrë pjesë Vucic dhe patriarku Irinej, raporton Kosova Info.

Kështu thotë në një publikim gazeta kontraverse dhe mjaft spekulative e afërt me qarqet e sigurisë së Serbisë “Informer” duke nënvizuar se shërbimi kundërzbulimit rusë ka parandaluar në momentin e fundit atentatin ndaj Milorad Dodikut.

Kjo gazetë sikurse herët e tjera me lajme mjaft spekulative nuk ofron asnjë të dhënë përveq këtij lajmi. Duke u thirrë në burimet e zbulimit nga qarqe të sigurisë, gazeta thekson se shërbimet secrete të BH deri në detaje ka planifikuar sulmin ndaj Dodikut më 23 prill, kur lideri i RS në qytetin Gradine e poshtme ka marrë pjesë në komemoracionin e serbëve të vrarë në kampin e Jasenovcit. S

ipas tyre udhëheqësi i këtij aksioni ishte Osman Mehmetagic, shef shërbimit intelegjent të BH. Por sipas tyre nga atentati është hequr dorë kur sigurimsat rusë në bashkëpunim me homologët serbë ka zbardhur planin dhe kanë parandaluar kaosin.

“Kanë planifikuar që gjatë fjalimit të shkaktojnë trazira që do të kulmonin me konflikt të madh, ndërsa objekti kryesor ka qenë Dodiku, të cilin dikush do ta qëllonte. Për këtë qëllim madje në public kanë inflitruar tridhjetë terroristë nga Kosova, që ishin nën kontrollin e Osmaniqit. Mirëpo në komemoracion kishin ardhur asokohe kryeministri i Serbisë Aleksandër Vucic dhe patriarku Irinej, të cilët u kishin prishur planet terroristëve, pasi për shkak të këtyre arsyeve kundërzbuluesit tanë dhe rusë kishin ngritur kujdesin deri në maksimum…, por kjo atentatorët i kishte detyruar që të qetësohen…”, shkruan gazeta duke shtuar se Dodiku u pengon sepse po lufton për republikën serbe dhe Serbinë e fortë dhe se ai paraqet një sfidë për “zgjerimin e islamit radikal” nga BH dhe Kosova në republikën serbe dhe Serbi.

Por kjo gazetë nuk ofron asnjë të dhënë pse atëherë nuk janë arrestuar të dyshimtit nëse kanë qenë pjesëmarrës dhe pse atëher është hequr dorë nga “atentati”.

Me këso lajmesh kjo gazetë vazhdon të prijë propagandës dhe spekulimeve duke parqitur Kosovën si një vend të rrezikshëm me orientim ekstrem islam me të vetmin qëllim për të mbajtur në front grupet ekstreme serbe të cilat kanë për orientim lindjen dhe jo perëndimin. /KI/