Inis Gjoni: Ja për çfarë do bëhesha pishman në jetë (Video)

Inis Gjoni është një nga këngëtaret dhe regjisoret më të njohura në Shqipëri.

E ftuar në emisionin ‘Ditë e Re’ Inisi është shprehur se nuk është penduar dhe se nuk është bërë pishman në jetë për asgjë.

Ajo ka treguar se nëse do ti jepej mundësia për tu kthyer pas në kohë, do t’i ribënte përsëri të gjitha gjërat që ka bërë deri tani.

“Gjëja për të cila do bëhesha pishman në jetë është nëse unë sot do të ktheja kokën edhe do mendoja se e kam çuar jetën time dëm si edhe skam bërë gjërat që kam dashur gjatë gjithë jetës sime ti bëj. Mëkati më i madh i njeriut dhe pamençuria më e madhe është të ktheje kokën pas dhe të bëhet pishman”.