Iljaz Ramajli përfaqësues i Republikës së Kosovës në Shqipëri të shfrytëzohen potencialet shqiptare

(fragment nga libri ne proces i Rexhep Shahut, Lufta ime për Kosovën)

Shkruan: Rexhep ShAHU

Gjatë ditëve që kam qëndruar në Tropojë në fillim qershorin e vitit 1998, pata rast të takoj edhe përfaqësuesin e Republikës së Kosovës në Shqipëri z. Iljaz Ramajli. E njihja. Ishte politikan dhe diplomat i respektuar. Kishte qenë kryetari i parë i parlamentit të Kosovës. Izet Duraku duke qenë drejtor i Radio Kukësit kishte krijuar lidhjet me Zyrën e Kosovës në Tiranë që me Skënder Zogajn, Mehmet Krajen, Iljaz Ramajlin që kishin treguar gatishmëri për ta ndihmuar Radio Kukësin me informacione dhe përkrahnin idenë e forcimit të Radio Kukësit për ta mbuluar më mirë Kosovën.

Iljaz Ramajli erdhi në Tropojë bashkë me një grup ministrash të Kosovës. Mes tyre ishte Halit Muharremi dhe Muhamet Bicaj. Ato ditë raportoja nga Tropoja edhe për Radio Tiranën. Në mëngjes, në kafen e hotel turizmit të Bajram Currit më ftuan për kafe ky grup ministrash që ishin me Iljazin. Unë kërkoja të dija për organizimin që po bënte qeveria e Kosovës. Sidomos më interesonte se çfarë po bëhej për organizimin ushtarak. Si t’ia vinim emrin këtij organizimi. Qëndruam pak në kafe, por gjithmonë jam ndjerë mirë në shoqërinë e shqiptarëve të Kosovës.

Më vonë ky grup ministrash mori pjesë në mbledhjen e shtabit të emergjencës që zhvillohej çdo ditë në Bajram Curr. Në mbledhje e kësaj dite merrte pjesë edhe Pandeli Majko, atëherë kryetar i grupit parlamentar të Partisë socialiste dhe Namik Dokle nen kryetar i parlamentit te Shqipërisë. Folën të gjithë, Majko, Dokle, Muharremi, Ramajli. Përgjegjësia dukej e lartë tek të gjithë. Mbledhjen e drejtonte prefekti Qemal Elezi. Aty ishin gjithë përfaqësuesit e organizatave te huaja qe ishin vendosur ne Tropoje. Regjistroja me dy mangetofona. Atëherë kishte pak gazetarë në Tropojë. Ishte fillimi.

Në fund të mbledhjes, në korridorin e bashkisë së Bajram Currit, me Iljaz Ramajlin zhvillova këtë bisedë të shkurtër :

– Zoti Ramajli, qëllimi i ardhjes së ekipit tuaj në Tropojë.

– Kemi ardhur për të shikuar gjendjen. Për të parë a funksionojnë organizimet tona që kemi filluar të bëjmë. Për të parë se si mund të bashkëpunojmë me qeverinë e Shqipërisë, me pushtetin në Tropojë. Dhe më kryesorja të falënderojmë popullin vëlla të Tropojës që çeli dyert dhe zemrat për vëllezërit nga Kosova. Kjo është më e madhja që e konsiderojmë. Duke pas para sysh gjendjen ekonomike të këtij rajoni dhe kësaj treve. Çështja e dytë që konstatuam është që pushteti lokal bën krejt çfarë është e mundur. Natyrisht duke pasur parasysh se janë 4 ditët e para.

Përvojë nuk kemi. Ftojmë për një jo kooperim të qytetarëve të republikës së Kosovës që vijnë këtu. Ato janë me goditje të shumta, sidomos të natyrës psikologjike për shkak të qëndrimit prej tre muaj nën bombardime të ushtrisë dhe policisë serbe. Janë detyruar gra, pleq dhe fëmijë të lëshojnë vatrat e tyre. Është e rëndë edhe ta mendosh. Por do të tejkalohet. Por një gjë e kemi vlerësim të përbashkët. Së pari ju të mediave duhet të bëni thirrje të përgjithshme të organizohet një aksion kombëtar veçanërisht për sjelljen deri në Tropojë të furnizimeve. Nuk duhet, mendoj, tu mbetet transporti vetëm organizmave humanitare të huaja, por të shfrytëzohen të gjithë potencialet shqiptare. Edhe simbolika është shumë e rëndësishme.

– Z. Iljaz, çfarë informacionesh keni për zhvendosjen e popullsisë nëpër Kosovë dhe në drejtim të Tropojës?

– Sipas informatave që kemi janë rreth pesëdhjetë mijë shqiptarë që janë zhvendosur nga vatrat e tyre dhe janë strehuar nëpër male dhe zona të tjera më të sigurta të Kosovës. Këto janë të rajonit të Drenicës ku është përqendruar dhuna policore dhe ushtarake serbe. Ndërsa rreth katërmbëdhjetë mijë njerëz të Deçanit dhe të rajonit të tij, kanë mbërritur kësaj jave në Tropojë.

– A do të vijnë mjekë të tjerë nga Kosova veç atij grupit që erdhi dje.

– Mendojmë se do të vijnë edhe mjekë të tjerë. Të gjithë të ardhurit do ti mbulojmë edhe me mjekë të Kosovës. Ne kemi marrë masa që të kemi mjaft furnizime me ushqime. Vetëm duhet të koordinojmë me strukturat e qeverisë së Shqipërisë.

– Faleminderit z. Ramajli.

– Faleminderit juve, Radio Kukësit dhe Radio Tiranës. Gjej këtu rastin edhe unë, të falënderoj Radio Tiranën. I kam dhënë gjatë vitit 1998, e janarit të vitit 1999, si korrespondent i saj, 207 raporte radiofonike. Asnjëherë s’jam penguar, përkundrazi. Gjatë vitit 1998, pa folur për radio Kukësin që s’e kishte shtrirjen në gjithë hapësirën shqiptare, Radio Tirana ka qenë zë i vetëm, por i fuqishëm në pasqyrimin e asaj që po ndodhte në kufi me Kosovën e brenda në Kosovë, zë i besueshëm, që e ndiqnin miliona dëgjues kudo nëpër botë, në tre kanalet e saj. Të gjithë gazetarët e informacionit të radio Tiranës duhen falënderuar, janë apo s’janë më aty. Por në raport me mua, në mënyrë të përveçme, shumë respekt meritojnë Iljaz Spahiu dhe Zamira Koleci , që më kanë kuptuar, më kanë besuar dhe vlerësuar.