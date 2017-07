Ilir Daja: Kairatis, ndeshje tejet delikate

Skënderbeu mbërriti në Kazakistan dhe është gati për të luajtur ndeshjen e parë ndaj Kairatit, në një 90 minutësh që do të luhet sot në orën 16.45. Për trajnerin e Skënderbeut Ilir Daja, bëhet fjalë për një ndeshje mjaft delikate dhe të vështirë, por Skënderbeu nuk ndjehet aspak inferior karshi kundërshtarit. Trajneri kryeqytetas bën me dije se do të tentojë të bëjë surprizën në këtë takim, por sigurisht tregon edhe pikat e dobëta dhe pikat e forta të Kairatit.

Nga studimi që keni bërë cilat janë pikat e forta të kundërshtarit?

Është një ekip shumë i fortë dhe kjo nuk do shumë për ta kuptuar. Ka shumë lojtarë të mirë në ekip duke filluar që nga Arshavin e më pas sulmuesi i qendrës apo ai i krahut të djathtë që janë lojtarë të cilët mund të bëjnë diferencën. Përveç individualiteteve ka edhe një grup mjaft të mirë. Loja në grup është armë e fortë e tyre. Përveç kësaj mund të them që fakti që kanë filluar kampionatin që herët i bën të jenë në një formë më tyë mirë fizike.

Por ky ekip ka edhe pika të dobëta apo jo?

Sigurisht që ka. Unë po i them pasi e di që nuk ka çfarë ndodh tani. Përveç kualiteteve të shumta natyrisht që ky ekip ka edhe pika të dobëta që ne do përpiqemi ti shfrytëzojmë sa më shumë të jetë e mundur. Në momentin kur thyhet aksioni lojtarët nuk bëjnë presing të fortë por janë disi më të tërhequr dhe jo aktivë, çka i jep mundësi kundërshtarit të niset shpejt në sulm. Nga ana tjetër duke pasur anësorët e ekipit të fortë në sulm, dalin si sulmues krahu dhe kapen shpejt në kundërkohë. Kjo bën që prapavija e tyre të jetë shumë e hapur në gjerësi dhe të mos ketë balancat e duhura.

Kjo do të thotë se Skënderbeu ka shanse për kualifikim?

Sigurisht që po i kemi shanset. Nuk jemi në pozicionin që të shkojmë atje të dorëzuar pasi edhe kualiteti jonë është i madh dhe nuk kemi diferencë të madhe me ta. Nëse luajmë të përqendruar por edhe nëse bëjmë maksimumin tonë në fushë atëherë shanset janë të mëdha.

A ju kanë ardhur në ndihmë këshillat e Asdren Llullakut?

Kam mundur të marr një informacion kryesisht nga InstatSkaut, por sigurisht që të gjitha këshillat e LLullakut kanë një bazë pasi ai e njeh mirë këtë ekip. Besoj se ishin me vlerë. Duke i mbledhur të gjitha sëbashku, dua të them që ne duhet të përpiqemi ta mbajmë topin sa më shumë në dispozicion në mënyrë që të mos i japim kundërshtarit të gjitha iniciativat e lojës por sigurisht edhe të përpiqemi t’i vemë ata në vështirësi.

Premio e caktuar është një motivim më shumë për ekipin?

Nuk mendoj që vetëm ajo do të jetë motivim. Sigurisht që premio financiare është gjithmonë një motivim më shumë, por kur bëhet fjalë për të tilla kompeticione nuk besoj që ka motivim më të madh sesa kalimi në turin tjetër. Si për lojtarët ashtu edhe për klubin kjo sjell përfitime mjaft të mëdhaja. Kështu që të jeni të bindur që motivimi është dyfish në këto momente.

Skënderbeu ka eksperiencë në Europë, nëse nuk kalon dot Kairatin do të jetë dështim?

Nuk do ta quaja kështu, as dështim nëse nuk kalojmë as sukses nëse e kalojmë. Skënderbeu ka një projekt dhe normalisht që dëshira është të ecim sa më shumë në Europë, për të sjellë përfitime dhe garanci më të mëdha financiare që do të shërbejnë edhe për forcimin e ekipit. Jemi të përqendruar për të marrë maksimumin. Kjo është e gjitha. Nuk do të ketë as dështim as sukses.