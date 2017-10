Ikën Adidas, Puma mbush arkën e Milanit me 10-15 milionë euro në sezon

Milani zyrtarizoi fundin e bashkëpunimit me sponsorin teknik Adidas, me firmën prestigjioze gjermane që siguronte prej 20 vitesh uniformat e kuqezinjve. 19.7 milionë euro ka përfituar Milani nga kjo kontratë afatgjatë, por, duke nisur që nga sezoni i ardhshëm, “Djalli” do të vishet me Puma, për 10-15 milionë euro në sezon.

Marrëveshja nuk është bërë ende zyrtare, madje në njoftimin për shtyp në faqen e Milanit thuhet se nga 1 korriku klubi italian do të ketë një sponsor të ri teknik, me detajet që do të zbulohen muajt e ardhshëm.

Gjatë 20 viteve të bashkëpunimit me Adidas, Milani ka arritur suksese të rëndësishme, duke fituar në total 12 trofe: 3 tituj të Serisë A, 2 Champions, 2 Superkupa të Europës, 1 Botëror për Klube, 3 Superkupa dhe 1 Kupë të Italisë. /ss/