Ibrës s’i ndahet fati i keq, ja sa do të mungojë këtë herë

Pas barazimit të tretë radhazi, pas dëmtimit të Lukakut në minutat e para të ndeshjes, një tjetër problem që po paralajmëron një krizë të vogël për Manchester United.

Zlatan Ibrahimovic do të qëndrojë një tjetër muaj larg fushave pas një dëmtimi.

Akoma nuk dihen detajet e dëmtimit të sulmuesit suedez, por një gjë është e sigurt, ai do të mungojë rreth një muaj, këtë e ka konfirmuar Jose Mourinho.

“Zlatan do të qëndrojë një muaj jashtë,” është shprehur trajneri portugez në fund të barazimit 0-0 me Southampton.

“Nuk di çfarë t’iu them (nëse Manchester United ka nevojë për përforcime), por jam i lumtur me skuadrën. Jam i lumtur me sjelljen në fushë të lojtarëve të mi dhe dëshirën e tyre për të fituar. Kështu që nuk mund të ankohem për ta”, tha Mourinho.