Ibraj: AKP nuk do të shet më prona me probleme, prona të uzurpuara

Në emisionin “Mirëmëngjesi Kosovë” në RTK, Petrit Ibraj, drejtor i Departamentit të Koordinimit Rajonal të AKP-së, flet për shitjen e aseteve në likuidim, procedurat e shitjes dhe transparencën.

Sipas Ibrajt, procesi i privatizimit ka qenë i ligjshëm dhe transparent. Ai shtoi se Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) për një kohë bukur të gjatë ka pasë mungesë të stafit në kryerjen e punëve, shitjen e aseteve, por tani stafi është kompletuar.

“Agjencia tani ka fillua me një elan të shtuar në shitjen e pronave të tjera, planifikojmë që së shpejti në shitje ti nxjerrim edhe 600 asete”, tha ai.

Sipas Ibrajt numri total i aseteve në dispozicion për shitje tani është 1946, por kjo nuk do të thotë se numri i aseteve, nuk do të shtohet, sepse shumë nga pronat që janë në procesin e privatizimit mund të ndahen edhe në disa asete të tjera.

“Shitja vazhdon çdo muaj dhe mund të themi se ka interes, por ka edhe disa asete që nuk zgjojnë interesim për blerje dhe procedura për privatizimin e atyre pronave përsëritet”, thotë Ibraj për RTK.

Sipas tij, punëtorët e agjencisë janë të angazhuar të informojnë blerësit për asetet që dalin në procesin e privatizimit. “Kemi njësinë e posaçme për konsultime me palë, kemi edhe faqen elektronike për informimin e të interesuarave për blerjen e aseteve”, shton ai.

Ibraj pohon se AKP nuk do të shet prona me probleme, prona të uzurpuara edhe për asetet që ka pasë probleme pronësore do të ndihmojmë në bartjen e pronësisë te blerësi. Asetet që do të shitën në të ardhmen, sipas tij, nuk do të kenë probleme pronësore.

Për shitjen objektit të Hotelit Grand dhe Qendrës se skijmit në Brezovicë dhe disa asete me rëndësi strategjike, AKP konsultohet edhe me institucione të tjera të qeverisë, shton Ibraj.

Për akuzat për shitje me çmim të ulët të aseteve, fabrikave, Ibraj thotë se atë çmimin e vendosë ekonomia e tregut. “Shumë fabrika të shitura nuk kanë funksionuar dhe nuk kanë prodhuara me dekada dhe për ato fabrika, prona nuk mund ti kushtëzojmë investitorët me vazhdimin e asaj veprimtarie”, thotë ai.