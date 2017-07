Ibraimi me “hat-trick” i jep fitoren Shkëndijes në Ligën e Evropës

Besart Ibraimi ka shkëlqyer në fitoren e sotme të Shkëndijes në Ligën e Evropës ndaj HJK Helsinkit.

Ishte pikërisht ai që me tre gola i siguroi fitoren skuadrës tetovare në ndeshjen e parë të fazës së dytë në Ligën e Evropës, raporton Koha.net. Ndeshja përfundoi me rezultat 3 me 1.

Mysafirët e nisën më mirë këtë përballje duke kaluar të parët në epërsi në minutën e 35 përmes Jallowit.

Në vazhdim të ndeshjes Shkëndija përmbysi rezultatin përmes Besart Ibraimit, i cili shënoi tre herë në minutat 45, 59 e 63. Golin e parë dhe të tretë ai i shënoi nga penaltia.

Ndeshja e kthimit zhvillohet pas një jave në Finlandë.