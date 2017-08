Ibrahimovic bindet nga Mourinho, afër kthimi te United

Zlatan Ibrahimovicit mund ta ketë të ardhmen tek Manchester United, pas një bisede me Jose Mourinhon.

Sulmuesi suedez është shumë pranë rikthimit te Djajtë e Kuq.

Ibra i cili u largua nga United në qershor kur i përfundoi edhe kontrata me 20-herë kampionët e Anglisë, së fundmi pas një bisede që ka pasur me trajnerin Jose Mourinho i ka shprehur portugezit dëshirën për tu rikthyer në Old Trafford.

Gjiganti suedez po rikuperohet në kohë rekord nga dëmtimi që pësoi nw prillin.

Drejtuesit e Manchester United po negociojnë me Ibrahimovicin për të arritur një marrëveshje të re bashkëpunimi.