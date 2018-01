Ibrahim Tatlises drejt altarit për herë të 6-të, i propozon ‘live’ martesë ish-bashkëshortes

Ibo në vitin 2011 u sulmua nga një grup i armatosur duke u plagosur në kokë, gjë e cila e mbajti për disa kohë në gjendje koma.

Me të rimarrë veten, ai kishte bërë disa premtime, që do t’o realizojë në jetë dhe ka filluar me të parën.

Këngëtari 66-vjeçar ka befasuar publikun, duke qenë mysafirë në emisionin e këngëtares Seda Sayan, i cili bën fjalë për krijimin e çifteve të reja.

Ai i ka propozuar për martesë ish-bashkëshortes, me të cilën u shkurorëzua pesë vjet më parë, Aysegul Yildiz.

“Unë jam duke menduar të martohem. Unë do t’i propozojë për martesë nënës së Elif Aysegül Yildiz. Nuk jam i dashuruar me Aysegul Yildizin, por dua të martohem. Unë i propozoj nga ekrani televiziv”, tha Tatlises.

Theksojmë se martesa e Tatlises me Yildizin zgjati dy vjet dhe përfundoi me marrëveshje të dyanshme në vitin 2013.

Ndryshe, Ibo në 62 vjet jete është martuar katër herë duke përfshirë kurorëzimet me aktoren Perihan Sava?, Adalet Durak, Melek Zubeyde, Derya Tuna, Asena dhe Aysegül Yildiz.

Kujtojmë se aktori është baba i shtatë fëmijëve, Ido Tatlises, Dilan Çitak, Ahmet Tatli, Melek Zubeyde Tatli, Gülien Tatl?, Elif Ada Tatli, Gulden Tatli./Telegrafi/