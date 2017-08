Ibahimovic kthehet te Manchester United

Manchester United e ka konfirmuar kthimin e Zlatan Ibrahimovic, i cili ka nënshkruar kontratë për një vit.

Suedezi luajti 46 ndeshje për Djajtë e Kuq sezonin e shkuar duke qenë lojtari kryesor.

Sulmuesi 35-vjeçar shënoi 28 gola për skuadrën nga Old Trafford.

“Jam kthyer për ta mbyllur atë që e kam nisur. Gjithmonë e kisha në mendja qërimin e klubit për të më mbajtur”

Edhe trajner Mourinho është shfaqur i lumtur me nënshkrimin e lojtarit. /Telegrafi/

He's not finished yet – @Ibra_official has signed a new one-year contract with #MUFC! https://t.co/ATiksSrLDT pic.twitter.com/PDh9fDEgrg

— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2017