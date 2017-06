I shpallur në kërkim nga Hungaria, kosovari arrestohet në kufi (Emri)

Policia Kufitare arreston një shtetas kosovar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, me qëllim ekstradimi.

Sipas njoftimit zyrtar Specialistët e Policisë Kufitare Morinë, bënë arrestimin provizor, me qëllim ekstradimi të shtetasit kosovar, dhe konkretisht:

– Labinot Behluli, 32 vjeç, banues në Prishtinë, Kosovë.

Ky shtetas u kap në hyrje të SPK.Morinë, ku gjatë regjistrimit në sistem, rezultoj shtetas ‘’i shpallur në kërkim ndërkombëtar’’, nga autoritet Hungareze.

Gjykata Lokale e Szekesfehervar-Hungari me vendim Nr. 8, datë 05.05.2017 i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, për vjedhje të rënda, parashikuar nga neni 370 i K.Penal Hungarez. Materialet do ti kalojnë për veprime të mëtejshme Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës.