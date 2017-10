I moshuari (88) tenton ta vrasë bashkëshorten sepse e tradhtoi në rini!

Dobrivoje M. (88) nga Kalugjerica paralagje në Beograd të Serbisë është arrestuar për shkak të dyshimit se tentoi ta vrasë bashkëshorten Dragoslavu M. e më pas veten sepse gruaja pranoi se e ka tradhtuar në rini, raporton Kosova.info.

Policia në momentin e fundit, siç theksojnë mediat serbe, ka arritur ta bind të moshuarin të heq dorë nga vetëvrasja, pasi i ka parë në dyert e shtëpisë së tij.

Sipas burimeve nga hetimet, i tërë rasti është zbardhur pasi nusja e çiftit të moshuar Slavica M. ka lajmëruar se vjehrri i saj po tenton vetëvrasjen.

“Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. Në përdhese të shtëpisë kanë gjetur të moshuarin e lënduar me një thikë në duar. Kur ai pa policinë, hodhi thikën. Ishte i gjakosur në bark dhe gjoks”, kanë thënë burimet e gazetës.

Dobrivoje M. ka pranuar se ka tentuar të vrasë bashkëshorten e më pas veten.

“Ai deklaroi se bashkëshortja e tij ka pranuar se tradhtoi në rini. Andaj i dyshimti ishte çmendur dhe nuk mund të jetonte me faktin se bashkëshortja me të cilën jetoi me dekada dhe ndau të mirën e të keqen, ka qenë në shtrat me një mashkull tjetër. Kishte dalë jashtë vetes dhe kishte marrë një thikë”, ka thënë burimi i gazetës. /KI/