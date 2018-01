I jepet lamtumira e fundit veprimtarit të çështjes kombëtare, Jonuz Musliu

Mijëra qytetarë e krerë shtetërorë kanë bërë homazhe pranë arkivolit të veprimtarit Jonuz Musliu në Gjilan.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se Musliu ishte një atdhetar që jeta e tij kishe veç një kuptim, përpjekja për të drejtën e popullit të tij, raporton KTV.

Kryeministri, Haradinaj, pasi bëri homazhe, u shprehu ngushëllime familjes, bashkëluftëtarëve të Jonuz Musliut, qytetarëve të Preshevës dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës.

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, tha se gjithë sakrifica e Jonuzit lidhet me rezistencë, me veprimtari dhe në fund edhe me kryengritje ushtarake.

Fjalë të mira për Musliun pati edhe kryetari i komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi.

Në emër të familjarëve, foli djali i Jonuz Musliut, Shqiprim Musliu, ku ai tha se do të vazhdojnë të jenë pranë banorëve të Kosovës Lindore siç ka dashur babi i tij.

I ndjeri Musliu ishte kryetar u kuvendit të komunës së Bujanocit dhe kryetar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve.

I lindur në vitin 1959, Musliu ishte i burgosur politik, ndërsa ka drejtuar Këshillin Politik të ish Ushtrisë Çlirimtare të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit, një formacion i kryengritësve shqiptarë që luftonin për më shumë të drejta në Serbi.

Pas përfundimit të konfliktit në zonë, në pranverën e vitit 2001, me ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar, Musliu themeloi Lëvizjen e Progresit Demokratik dhe u përfshi në jetën politike në Luginën e Preshevës.

Pas homazheve në Kosovë, Musliu është varrosur në vendlindje, fshatin Konçul të Bujanocit.