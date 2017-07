I dorëzon portofolin me 1100 euro gjermanit, ja si shpërblehet kuksiani…

Një familje nga kukësi ka gjetur një portofol të një shtetasi gjerman dhe e ka kontaktuar për t’i kthyer dokumentat dhe shumën monetare prej 1100 eurosh.

Azem Brahaj bashkë me të birin lajmëruan se kishin gjetur një portofol dhe donin t’ia kthenin pronarit të tij, shtetasit gjerman.

Komenti i familjarit:

“Falënderoj djalin tim Aldon qe mbas gjetjes se portofolit me 1100 euro dhe dokumente gjermane u mundua te lidhet me kte person per t’ia kthyer. Pasi u lidh nëpërmjet Facebook u dorezua tek personi te cilit i kishin humbur. Ketë gjest e bën çdo shqiptar, por dhe gjermani qe u gëzua shumë kur mori dokumentet dhe portofolin dhe gjermani tregoi si qytetar evropian kulturën e tij. Ndërruam nr. e telefonit dhe ne fund e falënderoi Aldon me 100 euro respekt. Rasti ne fjalë ka ndodhur në Pogradec. Personi i cili ka gjetur portofolin me 1100 € dhe dokumentat e Gjermanit me patentën, kartën e identitetit dhe pasaportën i janë kthyer mbrapsht gjermanit”, përfundoi ai.