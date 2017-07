I dalin mesazhet erotike, lutet Luiz Ejlli: ‘Mos e bëni, kam familje…’

Në rrjetet sociale kanë nisur të qarkullojnë disa foto bisedash që thuhet të jenë shkëmbyer mes këmgëtarit Luiz Ejlli dhe një fanseje. Ejlli, i bërë i famshëm nga konkurimi në ‘Ethet e së Premtes’ mbi 10 vite më parë, ka qënë i fejuar me vajzën e Jozefina Topallit ndërkohë që aktualisht kanë fshirë çdo foto me njeri-tjetrin.

Edhe pse nuk kanë reaguar mbi këto fajlë, dyshimet janë se ata janë ndarë. Ndërkohë, këngëtari ka reaguar ditën e sotme nëpërmjet një statusi drejtuar çështjes së mesazheve me përmbajtje erotike që kanë qarkulluar në rrjet.

“Ka dite qe po merren me mua portale te ndryshme per te fituar 15 mij lek te vjetra per nje postim qe bejne. Me vjen vertet keq qe e bejne kete gje. Sot kan publikuar gjoja sikur un kam folur me nje fjalor banal me dike. Ju kerkoj ne menyre te hapur ju lutem mos e keqperdorni emrin tim. Un kam nje familje, kam nje nene, kam nje moter. Mos me demtoni ne kete menyre”shkruan Ejlli./shqiperiaime