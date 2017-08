I bllokohet qasja në internet faqes The Daily Stormer

Publikuesi i ueb faqes kontraverse të neo-nazistëve në Shtetet e Bashkuara, Andrew Anglin, ka thënë se faqja,The Daily Stormer, është ndaluar plotësisht nga interneti”, pak pasi Angelin ka siguruar një domen rus.

The Daily Stormer, e ka humbur kontrollon e përdorimit të domenit, Dailystormer.com, pasi Google ka refuzuar t’i jap shërbime kësaj faqe.

Autoritetet ruse për rregullimin e mediave, kanë thënë se kërkesa për ndalimin e kësaj ueb faqe me domen rus, është bërë për shkak se e njëjëta është konsideruar të ketë postuar “ përmbajtje ekstremiste”.

Anglin, i ka treguar Associtated Press, se pas bllokimit të platformave në SHBA dhe Rusi, ai nuk mund të publikojë më materiale të supremacistëve të bardhë.

Google është përgjigjur me bllokim, pas thirrjeve në fushata të shumta nëpër rrjetet sociale, kundër kësaj ueb faqe, e cila ka bërë postime provokuese, pas vdekjes së Heather Heyer, viktimë e protestave kundër racizmit, në Sharllotsvill të Virxhinias.

Daily Stomer, qëndron sipas emrit të Der Sturmer, një gazetë që ka publikuar propagandën nazisite.

Anglin, në disa prej publikimeve, është talluar me Heather Heyer, e cila ka vdekur pasi një person ka sulmuar me veturë turmën e njerëzve në protestat në Sharllotsvill.

Dyshohet se sulmuesi ka qenë simpatizant i neo-nazistëve.

Anglin ndër të tjera e ka cilësuar Heyer si “definicion të padobishmërisë”, duke provokuar përgjigje të shumta në rrjete sociale.

“Ata më kanë ndaluar regjistimin e një domeni të ri”, i ka thënë Anglin, AP-së.

Rrjetet sociale, Facebook dhe Tëitter kanë thënë se larguar të gjitha faqet që kanë qenë të ndërlidhura me The Daily Stormer, i cili ka ndihmuar në organizimin e marshit në Sharllotsvill, i cili më pas rezultoi me vdekjen e Heather Heyerit, gjatë vikendit të kaluar.