Hundëleshet në modë, mos u lodhni për depilim (Video)

Kemi parë trendë të ndryshme rreth flokëve apo thonjve, por nuk do e kishim menduar kurrë që do qerpikët do përdoreshin për diçka tjetër.

Në postime të ndryshme në rrjete sociale, shohim vajzat që eksperimentojnë me qerpikët duke i vendosur në hundë.

Një trend i ri po fillon duke i bërë që vajzat të duket sikur kanë qime në hundë. Për një pjesë të njerëzve, kjo duket e neveritshme por nuk i ka ndaluar që të vazhdojnë të publikojnë pamje të tilla.

Nuk dihet nëse së shpejti do të shohim vajzat në rrugë, të kuruara në këtë mënyrë apo është një metodë që përdoret vetëm për fotografi.