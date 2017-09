Humbet gishtërinjtë e dorës, i zëvëndëson me të këmbës

Një 55-vjeçar i cili humbi gishtërinjtë e dorës pas një aksidenti të tmerrshëm, i ka zëvëndësuar ata me të këmbës.

Jeremy Payton kishte frikë se do të mbetej me aftësi të kufizuara për gjithë jetën kur preu të gjithë gishtërinjtë e dorës së djathtë në një makineri industriale. Por me anë të një operacioni kirurgët arritën që ti hiqnin tre gishtërinjtë e këmbës duke ia vendosur në dorë.

Tashmë Payton mësuar dalëngadalë që të jetojë me dorën e tij të re si edhe të kryejë punë të përditshme si lidhjen e këpucëve apo gatimin./KI/